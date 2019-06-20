شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات

وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
في إطار سياسته الجديدة، وإيمانه بشعار بيئة عمل افضل تعنى بالتميز والإبداع، أصدر د. اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد في جميع المحافظات، وبالتعاون مع المجالس المحلية والبلديات، وذلك لتسهيل وتسريع عملية  تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار سدر إلى أهمية الخدمات التي يتم تقديمها في مكاتب البريد من خدمات الرسائل، الخدمات الحكومية والمالية، الطرود، البريد العاجل، هواة الطوابع، والتجارة الإلكترونية، حيث تشهد فلسطين تزايد كبير على هذه التجارة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم نيابة عن القطاع الخاص مثل البريد الدعائي المعنون، وغير المعنون.

من جانب آخر، أعلن سدر إطلاق خدمة تتبع البعائث الإلكترونية من خلال برنامج صمم خصيصاً حسب مواصفات اتحاد البريدي العالمي، وبالتعاون مع البريد التونسي، والأردني،حيث تمكن هذه الخدمة المواطن من خلال رقم تتبع يحصل عليه عند ارساله للطرد، وعند إدخال هذا الرقم على برنامج خاص من تتبع حركة طرده من لحظة تسليمه لمكتب البريد في مدينته أو قريته إلى حين الوصول إلى وجهته النهائية في أي دولة بالعالم.

والجدير ذكره، أنه يوجد حوالي 102 مكتب بريدي، 86 منهم في الضفة الغربية، و16 مكتباً في قطاع غزة، ودعا سدر المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات، حيث إنها وجدت لراحتهم في المقام الأول.

أخبار ذات صلة

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

إلغاء محكمة الجنايات.. ارتياح بالساحة القضائية.. وخبراء: تشكيلها تعبير عن حالة الفوضى

إلغاء محكمة الجنايات.. ارتياح بالساحة القضائية.. وخبراء: تشكيلها تعبير عن حالة الفوضى

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

حماس: لجنة المُصالحة أنجزت (134) حالة من ضحايا الانقسام

حماس: لجنة المُصالحة أنجزت (134) حالة من ضحايا الانقسام

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات

وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات

وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

رئيس تشيلي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل

رئيس تشيلي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل

منوعات

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

عربي

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق