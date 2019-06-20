وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات

رام الله - دنيا الوطنفي إطار سياسته الجديدة، وإيمانه بشعار بيئة عمل افضل تعنى بالتميز والإبداع، أصدر د. اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد في جميع المحافظات، وبالتعاون مع المجالس المحلية والبلديات، وذلك لتسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات للمواطنين.وأشار سدر إلى أهمية الخدمات التي يتم تقديمها في مكاتب البريد من خدمات الرسائل، الخدمات الحكومية والمالية، الطرود، البريد العاجل، هواة الطوابع، والتجارة الإلكترونية، حيث تشهد فلسطين تزايد كبير على هذه التجارة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم نيابة عن القطاع الخاص مثل البريد الدعائي المعنون، وغير المعنون.من جانب آخر، أعلن سدر إطلاق خدمة تتبع البعائث الإلكترونية من خلال برنامج صمم خصيصاً حسب مواصفات اتحاد البريدي العالمي، وبالتعاون مع البريد التونسي، والأردني،حيث تمكن هذه الخدمة المواطن من خلال رقم تتبع يحصل عليه عند ارساله للطرد، وعند إدخال هذا الرقم على برنامج خاص من تتبع حركة طرده من لحظة تسليمه لمكتب البريد في مدينته أو قريته إلى حين الوصول إلى وجهته النهائية في أي دولة بالعالم.والجدير ذكره، أنه يوجد حوالي 102 مكتب بريدي، 86 منهم في الضفة الغربية، و16 مكتباً في قطاع غزة، ودعا سدر المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمات، حيث إنها وجدت لراحتهم في المقام الأول.