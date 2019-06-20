وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، رفضها الكامل لأي إهانة للمرضى والاعتداء على الطواقم الطبية.جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقدته الوزيرة الكيلة مع مدير مجمع فلسطين الطبي، أحمد البيتاوي، ومديرة التمريض، رانية شاهين، ومدراء ورؤساء أقسام التمريض في المجمع.وأضافت الكيلة، أن المريض هو رأس سلم الأولويات، وواجبنا جميعاً في كافة المراكز الصحية، أن نقدم الرعاية الكاملة له، مشددة على حتمية أن تصبح مراكزنا الصحية أيقونة ومثالاً يُحتذى في فلسطين.وقالت: إنه يجب تطوير الخدمات التمريضية في مراكز الوزارة، مبدية استعدادها الكامل لتذليل كافة العقبات، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك، مشددة على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول ومدير ورئيس قسم وموظف في مراكز الوزارة مسؤولياته الكاملة لخدمة أبناء شعبنا.