دولي

المرشحة لمنصب سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني

المرشحة لمنصب سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني
كيلي كرافت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كيلي كرافت، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أنه "لن تكون لإسرائيل صديقة أفضل منها في الأمم المتحدة".

وتهربت كرافت من الإجابة على سؤال حول دعمها لحل الدولتين، ووافقت كرافت على القول فقط، إنها ستدعم "رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام والأمن"، وفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم).

وتعهدت كرافت بمواصلة جهود السفيرة السابقة نيكي هيلي، والسير على خطاها لمكافحة ما أسمته "التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتعزيز الإصلاحات في المنظمة، ووكالاتها المختلفة".

أخبار ذات صلة

وكالة الطاقة الذرية: نحن لا نعترف بفلسطين

وكالة الطاقة الذرية: نحن لا نعترف بفلسطين

اعتقال لاجئ سوري بتهمة محاولته مهاجمة كنيسة في أمريكا

اعتقال لاجئ سوري بتهمة محاولته مهاجمة كنيسة في أمريكا

جنرال إسرائيلي: جيشنا غير مستعد لمواجهة دولتين عربيتين

جنرال إسرائيلي: جيشنا غير مستعد لمواجهة دولتين عربيتين

ترامب يَعتزم لقاء بوتين على هامش قمة العشرين

ترامب يَعتزم لقاء بوتين على هامش قمة العشرين

إيران تُسقط طائرة أمريكية مُسيرة

إيران تُسقط طائرة أمريكية مُسيرة

الأمم المتحدة: توجيه غوتيريش بالتحقيق بمقتل خاشقجي يتطلب قراراً من مجلس الأمن

الأمم المتحدة: توجيه غوتيريش بالتحقيق بمقتل خاشقجي يتطلب قراراً من مجلس الأمن

جراء إنذار من حريق.. تعليق العمل جزئياً بخط لقطارات الأنفاق في لندن

جراء إنذار من حريق.. تعليق العمل جزئياً بخط لقطارات الأنفاق في لندن

وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى إيران لعقد محادثات حول الأزمة النووية

وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى إيران لعقد محادثات حول الأزمة النووية

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

هيئة الأسرى تُحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات

وزير الاتصالات يُصدر تعليماته بإعادة تأهيل وصيانة مكاتب البريد بجميع المحافظات

وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

وزيرة الصحة: لن أسمح بإهانة أي مريض أو الاعتداء على الطواقم الطبية

منوعات

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

عربي

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق