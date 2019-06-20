المرشحة لمنصب سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كيلي كرافت، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أنه "لن تكون لإسرائيل صديقة أفضل منها في الأمم المتحدة".وتهربت كرافت من الإجابة على سؤال حول دعمها لحل الدولتين، ووافقت كرافت على القول فقط، إنها ستدعم "رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام والأمن"، وفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم).وتعهدت كرافت بمواصلة جهود السفيرة السابقة نيكي هيلي، والسير على خطاها لمكافحة ما أسمته "التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتعزيز الإصلاحات في المنظمة، ووكالاتها المختلفة".