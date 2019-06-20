وكالة الطاقة الذرية: نحن لا نعترف بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نفت ما نشرته وسائل الإعلام، أمس، حول اعتراف الوكالة بدولة فلسطين.ورداً على التقرير، قالت الوكالة: "فلسطين ليست عضواً في الوكالة، ولكنها كمراقب تشارك في اجتماعاتها".ووفقًا للبيان، طلبت السلطة الفلسطينية بالفعل الانضمام إلى الوكالة، وتمت الموافقة على طلبها، لكن "الاتفاقية لا تطبق أي تعبير أو رأي بشأن الوضع القانوني لدولة أو سلطة أو إقليم معين، أو تعريف الحدود".بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ردها: "هذه محاولة أخرى من جانب السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المنظمات الدولية من أجل استغلالها لأغراض سياسية، وإسرائيل لا تعترف بمحاولات السلطة الفلسطينية للانضمام إلى هذه المنظمات والمعاهدات، التي تضم في عضويتها الدول فقط، إسرائيل تعتبر ذلك خرقًا لاتفاقيات دولية".وبحسب التقرير، فقد وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية تعترف بفلسطين كدولة، وتضيفها إلى صفوفها، وقد وقع الاتفاقية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، وصلاح عبد الشافي، السفير الفلسطيني في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.