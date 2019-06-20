الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أمس الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي من طراز (كروز) على محطة كهربائية في جيزان جنوبي السعودية.وقال تلفزيون (المسيرة) الناطق باسم الجماعة: إن القوة الصاروخية قصفت محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان بصاروخ كروز، موضحاً أن الصاروخ أصاب هدفه بمحطة الكهرباء.وكثف الحوثيون خلال الأيام والأسابيع الماضية من هجماتهم على منشآت في السعودية، مستخدمين طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.وتقود السعودية تحالفاً عربياً، ينفذ عملية عسكرية في اليمن منذ العام 2015، دعماً للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، بمواجهة الحوثيين.