دولي

ترامب يَعتزم لقاء بوتين على هامش قمة العشرين

ترامب يَعتزم لقاء بوتين على هامش قمة العشرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في أوساكا اليابانية في 28- 29 حزيران/ يونيو الحالي.

وقال ترامب، لقناة (فوكس نيوز)، الخميس: "أريد إصلاح الأمور مع روسيا، وأعتقد أن هذا سيحدث، وأريد إصلاح الأمور مع الصين، وهذا سيحدث أيضاً، وسوف أعقد لقاء معهم (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ) الأسبوع المقبل في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين".

هذا، وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن الكرملين يُعد جدولاً للاجتماعات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، ولا توجد أنباء عن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يذكر أن بوتين وترامب التقيا ثلاث مرات، تم اللقاء الأول في 7 تموز/ يوليو 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2017، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام، حيث تواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

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