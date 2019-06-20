ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية على السعودية.
ووفقاً لقناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه، بمحطة الكهرباء بالشقيق في جيزان جنوب غربي السعودية".
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية على السعودية.
وأضافت ساندرز، وفق (رويترز): "نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء".
وكانت جماعة 1(أنصار الله) الحوثية، أعلنت أمس الأربعاء، قصف محطة كهرباء في جيزان بالسعودية، بصاروخ كروز.
ووفقاً لقناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه، بمحطة الكهرباء بالشقيق في جيزان جنوب غربي السعودية".
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