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البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إنه بعد تدخل جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت البحرين، يوم أمس الأربعاء، أنها ستسمح لست وسائل إعلام إسرائيلية بتغطية "ورشة البحرين" الاقتصادية التي بادرت إليها الإدارة الأميركية، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن البحرين وافقت على السماح بدخول الصحفيين الإسرائيليين في أعقاب طلب طاقم البيت الأبيض المسؤول عن (صفقة القرن)، برئاسة كوشنر، علماً أن (هآرتس) كانت ضمن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي سُمح لها بتغطية المؤتمر في المنامة.

يشار إلى أنه بحسب البيت الأبيض، فإنه لن يشارك ممثلون رسميون عن الحكومة الإسرائيلية في ورشة البحرين بداعي "عدم تحويلها إلى سياسية".

وكان من المقرر، أن يترأس الوفد الإسرائيلي وزير المالية، موشيه كاحلون، إلا أنه عدل عن المشاركة في أعقاب إعلان البيت الأبيض.

في المقابل، وجه البيت الأبيض الدعوة لرجال أعمال إسرائيليين للمشاركة، بيد أنه لم تنشر أسماؤهم بشكل رسمي بعد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أكد، الثلاثاء، مشاركة إسرائيليين في الورشة، دون أن يحدد أسماء الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة.

وقال نتنياهو: "نرحّب بالمبادرات الأميركية التي تتضمن حلولاً إقليمية من أجل مستقبل أفضل"، مضيفاً: "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية".

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