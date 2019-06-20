ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق





ودعت لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي للأكراد، مضيفة أنه "يجب أن يحظى الأكراد في العراق بأوضاع عادلة".

رام الله - دنيا الوطنأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن معارضتها قيام دولة كردية مستقلة في العراق، مؤكدةً ضرورة توفير أوضاع عادلة للأكراد هناك.وقالت ميركل، وفق (روسيا اليوم)، الخميس: "لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد، أن يخدم السلام في المنطقة"، مشددةً على تأييدها وحدة العراق.يذكر، أن الحكومة الألمانية، عارضت استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن بغداد في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، الذي رفضته بغداد وتركيا وإيران المجاورتان.