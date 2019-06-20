إيران تُسقط طائرة أمريكية مُسيرة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في إقليم هرمزجان جنوب البلاد، وذلك وفق ما أعلنت وكالة (سباه نيوز) التابعة للحرس.





إيران الاتهامات.



وأوضحت، أن الحرس الثوري، أسقط الطائرة حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوة مبارك بالجنوب.​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالت أمس الأربعاء: إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، والتي أُعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ (باتريوت) وطائرات مسيرة، وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".وقالت متحدثة باسم البنتاغون: "الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران؛ لكننا مستعدون للدفاع عن القوات، والمصالح الأمريكية في المنطقة".وتصاعدت المخاوف من حدوث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، وحملت واشنطن طهران مسؤولية هذا الهجوم، بينما نفت