الشيوخ الأمريكي يُصوّت اليوم على وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يُصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية، وحلفاء عرب آخرين، مع تنامي غضب الكونغرس تجاه المملكة.







وأعلن السيناتور، ميتش مكونيل، عن اتفاق لإجراء التصويت، بعدما طرحت مجموعة من النواب بينهم بعض من رفاق ترامب الجمهوريين 22 تشريعاً منفصلاً اعتراضاً على الصفقات، وفق (روسيا اليوم).



ورفض المشرعون، قرار ترامب إعلان حالة طوارئ تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدماً في مبيعات الأسلحة على الرغم من اعتراضات الكونغرس.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في 25 أيار/ مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار مع الأردن والإمارات والسعودية، تبلغ قيمتها 8.1 مليار دولار.وقال بومبيو: "لقد اتخذت اليوم قراراً وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بقيمة نحو 8.1 مليار دولار، لكبح عدوان إيران، وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء".واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب، خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات، تشمل تزويدهما بالذخائر، وصيانة الطائرات، ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.وقال أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين: إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة.لكن الأمر سيظل عصياً على الكونغرس، الذي يحتاج إلى غالبية الثلثين لإبطال فيتو من المرجح أن يستخدمه ترامب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالإيجاب.