شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تكشف أسباب عدم تحويل المرضى للمشافي الأردنية حتى اللحظة

وزيرة الصحة تكشف أسباب عدم تحويل المرضى للمشافي الأردنية حتى اللحظة
وزيرة الصحة مي كيلة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تطورات ملف تحويلات المرضى إلى المشافي المصرية والأردنية.

وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "وزارة الصحة تقوم بالتحويل إلى مشافي مصر، ولكن بالنسبة للأردن نواصل استكمال الإجراءات".

وأضافت: نحن في نهاية تحقيق العقود مع المشافي الأردنية، وخلال هذا الأسبوع، ننهي الاستشارات القانونية بين وزارة الصحة والمشافي الأردنية، موجهة طلباً للمواطنين بتحمل الوزارة.

وتابعت الكيلة: بسبب عدم وجود عقود، هناك صعوبة في التحويل، وكنّا نرسل بعض الحالات وترجع، مشددة على أن هذه الإشكالية ستحل، وسيتم إنهاء إجراءات العقود، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

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