وزيرة الصحة تكشف أسباب عدم تحويل المرضى للمشافي الأردنية حتى اللحظة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تطورات ملف تحويلات المرضى إلى المشافي المصرية والأردنية.
وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "وزارة الصحة تقوم بالتحويل إلى مشافي مصر، ولكن بالنسبة للأردن نواصل استكمال الإجراءات".
وأضافت: نحن في نهاية تحقيق العقود مع المشافي الأردنية، وخلال هذا الأسبوع، ننهي الاستشارات القانونية بين وزارة الصحة والمشافي الأردنية، موجهة طلباً للمواطنين بتحمل الوزارة.
وتابعت الكيلة: بسبب عدم وجود عقود، هناك صعوبة في التحويل، وكنّا نرسل بعض الحالات وترجع، مشددة على أن هذه الإشكالية ستحل، وسيتم إنهاء إجراءات العقود، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
كشفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تطورات ملف تحويلات المرضى إلى المشافي المصرية والأردنية.
وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "وزارة الصحة تقوم بالتحويل إلى مشافي مصر، ولكن بالنسبة للأردن نواصل استكمال الإجراءات".
وأضافت: نحن في نهاية تحقيق العقود مع المشافي الأردنية، وخلال هذا الأسبوع، ننهي الاستشارات القانونية بين وزارة الصحة والمشافي الأردنية، موجهة طلباً للمواطنين بتحمل الوزارة.
وتابعت الكيلة: بسبب عدم وجود عقود، هناك صعوبة في التحويل، وكنّا نرسل بعض الحالات وترجع، مشددة على أن هذه الإشكالية ستحل، وسيتم إنهاء إجراءات العقود، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
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