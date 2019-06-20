وزيرة الصحة تكشف أسباب عدم تحويل المرضى للمشافي الأردنية حتى اللحظة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تطورات ملف تحويلات المرضى إلى المشافي المصرية والأردنية.وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن "وزارة الصحة تقوم بالتحويل إلى مشافي مصر، ولكن بالنسبة للأردن نواصل استكمال الإجراءات".وأضافت: نحن في نهاية تحقيق العقود مع المشافي الأردنية، وخلال هذا الأسبوع، ننهي الاستشارات القانونية بين وزارة الصحة والمشافي الأردنية، موجهة طلباً للمواطنين بتحمل الوزارة.وتابعت الكيلة: بسبب عدم وجود عقود، هناك صعوبة في التحويل، وكنّا نرسل بعض الحالات وترجع، مشددة على أن هذه الإشكالية ستحل، وسيتم إنهاء إجراءات العقود، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.