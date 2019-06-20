شاهد: قناة إسرائيلية تبث تقريراً من مكان دفن محمد مرسي

رام الله - دنيا الوطنبثت فضائية (كان) الإسرائيلية، تقريراً عن وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تضمن لقطات من داخل مقابر مدينة نصر التي دفن بها.ونشرت القناة التقرير بعد أقل من 24 ساعة على وفاة مرسي، حيث حط الطاقم الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بالتزامن مع جنازة مرسي.وكان التلفزيون المصري الرسمي، أعلن الاثنين، وفاة مرسي أثناء جلسة محاكمة بقضية تخابر مع قطر، وقال: إنه تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة توفي على إثرها.