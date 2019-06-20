حملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال تسعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة، مشيراً إلى قوات الجيش أمّنت دخول حوالي 650 مستوطناً لقرية كفل حارس لأداء صلوات تلمودية.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء أمس بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لتأمين الحماية للمستوطنين.ووفق مصادر محلية، فإن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البلدة، فيما انتشر جنود الاحتلال في شوارعها وأزقتها وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ومنعوا المواطنين من التنقل، من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة في البلدة.