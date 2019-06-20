أجواء معتدلة نهاراً وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 29-18 27-18 بيت لحم 29-18 29-18 28-18 رام الله والبيرة 27-18 27-17 25-17 طولكرم 32-22 32-22 30-22 نابلس 30-20 30-19 28-19 قلقيلية 32-22 32-22 30-22 جنين 33-21 33-21 31-21 سلفيت 29-18 29-18 28-18 طوباس 33-21 33-21 31-21 روابي 30-19 30-19 29-19 الخليل 27-18 27-17 25-17 غزه 30-23 30-23 29-23 أريحا 38-24 39-24 37-24 خانيونس 30-23 30-23 29-23 الأغوار الشمالية 36-22 37-22 35-22 رفح 31-22 31-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو معتدلاً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: