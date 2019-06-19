الأورومتوسطي يشكو اسرائيل أمام اليونسكو لحرمانها طلبة فلسطينيين من حقهم في التعليم



ودعا المرصد الأورومتوسطي اليونيسكو في رسالته للصغط على السلطات الإسرائيلية المعنيّة وحثّها على احترام حقوق مواطني قطاع غزة، مطالبًا بضرورة توقف ممارسات التمييز ضدهم، والسماح لهم بالتمتع بالفرص التي يحصلون عليها بمنحهم التصاريح اللازمة للعبور إلى الأردن عبر الضفة الغربية ووصولهم إلى وجهتهم تحت ظروف السلامة الواجبة.



رام الله - دنيا الوطنوجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء رسالةً للمدير العام لليونيسكو، السيدة أودري أزولاي، أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي طالبين من الالتحاق بمنحة تعليمية بفرنسا، دون أسبابٍ تقتضي عدم السماح لهم بالسفر عبر الضفة الغربية.وقال الأورومتوسطي إن الطالبين، مصطفى البحيصي ومصطفى الجمل، فازا بمنحة دراسية في فرنسا، وقد منعت السلطات الإسرائيلية مرورهم من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون إلى الأردن ليتمكّنا من السفر إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الطالبين المختصيّن في الآداب واللغات قد حصلا على فرصةٍ نادرة للدراسة بالخارج ضمن برنامج تبادل (إرسامس) للاتحاد الأوروبي، وبمنعهم فإن إسرائيل تعيق عمليتهم التعليمية، ما ينتهك حقهم في التعليم.وأضاف المرصد الحقوقي –مقره جنيف- في رسالته أن إسرائيل لم تقدّم أسبابًا واضحة لمنع سفر الطالبين، وبذلك فإن السلطات الإسرائيلية تمارس حظرًا تعسفيًا على شابين من طلبة العلم في قطاع غزة، ما ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، إضافة لمواثيق دولية تؤكد على حرية الحركة والتعليم.وتشير اتفاقية اليونسكو لعام 1960 لمناهضة التمييز إلى "الحق في التعليم للجميع دون استبعاد أي شخص على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الولادة."وقال أنس الجرجاوي، مدير مكتب المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية تمارس سياستها في منع المواطنين في قطاع غزة من الدخول عبر معبر بيت حانون الذي تسيطر عليه إلى الضفة الضفة الغربية سواءً كان المسافر طالبًا أو مريضًا، مؤكدًا أن حالات رفض السلطات الإسرائيلية لمواطنين من قطاع غزة تجاوزت 45%.وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 قد كفل الحق في التعليم، وبمنع إسرائيل الطالبين من الالتحاق بالمنحة الدراسة، فإنها تنتهك بشكل واضح المواثيق والأعراف الدولية، ودون أي ذريعة قانونية تخوّلها من حرمان طالبين من حقهم في الحصول على منحة دراسية حازا عليها نتيجة تميزهم في تخصصاتهم.