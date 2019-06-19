السفير الرويضي: نعمل على تنسيق الدعم الإسلامي للقدس

رام الله - دنيا الوطنقال ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، إننا نعمل على تنسيق الدعم الاسلامي للقدس، ضمن متطلبات المجتمع المقدسي واحتياجاته القطاعية ووفقا للأوليات المقترحة ضمن الخطط التي تم اعدادها وبشكل خاص الخطة القطاعية للتنمية في القدس 2018-2022، والتي تبنتها منظمة التعاون الاسلامي بمؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في اسطنبول في أيار العام الماضي.وأشار خلال اجتماع نظم اليوم الأربعاء، في القدس، الى اهمية تنسيق الدعم المقدم للقدس من وكالات منظمة التعاون الاسلامي المختلفة مع الجهات الرسمية والاهلية العاملة في القدس.وأكد الرويضي أهمية التنسيق في هذا الدعم وبشكل خاص المقدم من بنك التنمية الاسلامي وصندوق التضامن الاسلامي وغيرهما من وكالات منظمة التعاون الاسلامي، بما يضمن أن تستفيد منه المؤسسات المقدسية المستحقة ويعزز صمود المواطن المقدسي وبشكل خاص المشاريع التي توفر فرص عمل، مع التركيز على قطاعات الاسكان والتعليم والسياحة.وأضاف الرويضي، اننا نعمل على تنسيق الجهود ما بين الجهات المانحة الاسلامية والجهات العاملة في مدينة القدس، حيث تم عقد اجتماع في القدس بحضور محافظ القدس عدنان غيث، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية الوزير ناصر قطامي، بحضور السفير الرويضي، وتمحور النقاش حول تحديد الاوليات بما يمكن أهل القدس بمواجهة التحديات الصعبة التي تعيشها القدس، في ظل سياسية الاحتلال المبرمحة لتهويد المدينة وتغيير حقيقتها التاريخية العربية .وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق ما بين الاطراف الرسمية والأهلية في القدس ومنظمة التعاون الاسلامي من خلال مكتبها في فلسطين، وتنسيق الجهود بما يعزز من توسيع مساهمة وكالات المنظمة في دعم القدس.