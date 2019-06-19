الفتياني: الهجمة التي تخوضها أمريكا ضد الرئيس تهدف لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني: "إن تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والتي اتهم فيها حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس بتخريب ما اسماه "فرصة للتعايش" مع المستوطنين، قال إنه يريد من ورائها أن يقبل من شعبنا بالاستيطان ومصادرة حقوقه وشطب هويته الوطنية تحت هذا المسمى من أجل الابقاء على منظومة الاستيطان والاحلال مكان أبناء شعبنا".واضاف الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "إن هذه السياسات الرعناء للادراة الامريكية هي التي شجعت باستمرار الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاحلالي"، مؤكدا بان أي تعايش في ظل الاحتلال وعمليات المصادرة والقتل والتخريب والقهر اليومي بحق ابناء شعبنا مرفوض.وأكد الفتياني أن شعبنا يدرك أن صمام الامان وجدار الدفاع عن حقوقه وعن قضيته العادلة هي حركة فتح، وأن هذه الهجمة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاحتلال ضد القيادة والرئيس محمود عباس وحركة فتح لا هدف لها الا تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وزعزعة استقرار أبناء شعبنا ومحاولة يائسة لهز معنويات شعبنا والتفافه بقيادته والمشروع الذي تقوده حركة فتح.وأوضح الفتياني بأن ورشة البحرين هي لتسريع الاستيطان تحت باب تقديم المساعدات والدعم الانساني لأبناء شعبنا التي يراد منها التخلي عن حقوقه، مشيرا إلى أن شعبنا موحد بموقف واحد ضد صفقة القرن وورشة البحرين.وشدد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح على أن المطلوب الآن تعزيز هذا التوافق بوحدة وطنية حقيقية بعيدا عن الشعارات والفئوية الحزبية لنستطيع الانتصار على هذه المؤامرات والمخططات الامريكية الاسرائيلية.