شؤون فلسطينية

أمين عام مجلس الوزراء يطلع السفير الصيني على أعمال الحكومة

أمين عام مجلس الوزراء يطلع السفير الصيني على أعمال الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء، سفير جمهورية الصين الشعبية السيد جو وي، والملحق التجاري نجيب هو هاي، حيث تناول اللقاء بين الجانبين آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين فلسطين والصين.

وأعرب د. غانم عن امتنان دولة فلسطين قيادة وشعباً لما قدمته جمهورية الصين الشعبية من دعم لشعبنا وقضيته العادلة على مدى سنوات نضاله الطويل، وما زالت تقدمه مـن مســاعـدات في المجالات السياسية والمالية والاقتصــاديـة والزراعية والثقافية لـدولـة فلسـطين. 

وثمّن الموقف الصيني من المشاركة في مؤتمر المنامة والبيان الختامي الروسي - الصيني الذي صدر على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع د. غانم السفير الصيني على برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، والذي يرتكز على تعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل والتنمية، والتركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتقرب أكثر من المواطنين وملامسة احتياجاتهم، والإصلاح والبناء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج فلسطين للتميز الحكومي المبني على المعايير العالمية في الإدارة شاملاً تفعيل خدمة النافذة الموحدة للخدمات One stop shop التي تعتبر من الأولويات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب السفير عن ثقته من أن الصين ستواصل دعـمـهـا الاقتصـادي والتقنـي وستستمـر فـي لـعـب دورها الكبير الذي يليق بثقلها الدولي المتعاظم، كعامل أمن واستقرار في السلام العالمي، انطلاقاً من مبادئ الصين الثابتة التي تؤكد على حق الشعوب في التحرر والسيادة، وحقها في تقرير مصيرها وممارسة حياتها الطبيعية في أوطانها بعيداً عن كل أشكال القهر والهيمنة والاستعمار والاحتلال.

من جانبه، قدم السفير الصيني السيد جو وي التهاني والتبريكات على الثقة التي منحها سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة الجديدة، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم، مؤكداً على موقف الصين التاريخي تجاه قضية فلسطين.

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