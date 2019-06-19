جراء إنذار من حريق.. تعليق العمل جزئياً بخط لقطارات الأنفاق في لندن
رام الله - دنيا الوطن
علقت هيئة النقل في لندن، العمل في جزء من خط يوبيل لقطارات الأنفاق بالعاصمة البريطانية، وذلك بسبب إنذار من حريق في منطقة جرين بارك يوم الأربعاء.
وقالت الهيئة: "في الوقت الحالي لا توجد خدمة على الخط بين (محطتي) فينتشلي رود وواترلو... ثمة تأجيلات طفيفة على بقية الخط"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأضافت: "التعطل سببه إنذار من حريق في منطقة جرين بارك. الأمر قيد التحقيق".
علقت هيئة النقل في لندن، العمل في جزء من خط يوبيل لقطارات الأنفاق بالعاصمة البريطانية، وذلك بسبب إنذار من حريق في منطقة جرين بارك يوم الأربعاء.
وقالت الهيئة: "في الوقت الحالي لا توجد خدمة على الخط بين (محطتي) فينتشلي رود وواترلو... ثمة تأجيلات طفيفة على بقية الخط"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأضافت: "التعطل سببه إنذار من حريق في منطقة جرين بارك. الأمر قيد التحقيق".
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