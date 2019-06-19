جراء إنذار من حريق.. تعليق العمل جزئياً بخط لقطارات الأنفاق في لندن

رام الله - دنيا الوطنعلقت هيئة النقل في لندن، العمل في جزء من خط يوبيل لقطارات الأنفاق بالعاصمة البريطانية، وذلك بسبب إنذار من حريق في منطقة جرين بارك يوم الأربعاء.وقالت الهيئة: "في الوقت الحالي لا توجد خدمة على الخط بين (محطتي) فينتشلي رود وواترلو... ثمة تأجيلات طفيفة على بقية الخط"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأضافت: "التعطل سببه إنذار من حريق في منطقة جرين بارك. الأمر قيد التحقيق".