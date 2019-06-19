لتجنب التوتر في منطقة الخليج.. الكويت والعراق يدعوان للتحلي بالحكمة

حث كل من الكويت والعراق على التحلي بالحكمة والعقل في التعامل مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج من أجل تجنب التوتر والصدام.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الجانبين أكدا على "أهمية تضافر الجهود لمواجهة التطورات الأخيرة بالدعوة إلى الحكمة والعقل بالتعامل معها بما يحقق للمنطقة النأي بها عن الصدام والتوتر"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وزار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العراق يوم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية الأخيرة في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج.





رام الله - دنيا الوطن