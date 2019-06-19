قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فتيين من مدينة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين محمد أحمد الرجبي، وأنس أشرف طه، على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).