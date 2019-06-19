الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أوعز الرئيس محمود عباس للجهات المعنية، بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل (12 عاماً) من قطاع غزة.
أوعز الرئيس محمود عباس للجهات المعنية، بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل (12 عاماً) من قطاع غزة.
وفقد الطفل نوفل أحد أطرافه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس للطفل نوفل، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس للطفل نوفل، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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