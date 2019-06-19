شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين





وأضافت أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من التنقل، من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة في البلدة.











رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لتأمين الحماية للمستوطنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البلدة، فيما انتشر جنود الاحتلال في شوارعها وأزقتها وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.