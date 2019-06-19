فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين









رام الله - دنيا الوطندعا أمناء وممثلي فصائل العمل الوطني في جنين إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستنطلق في الوطن والشتات في الـ24 والـ25 والـ26 من الشهر الجاري، رفضا لـ"صفقة القرن" و"ورشة البحرين" اللتين تستهدفان المشروع الوطني الفلسطيني.جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مقر حركة فتح لقادة فصائل العمل الوطني في جنين والذين اكدوا التفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ورفضهم للمشاريع المشبوهة والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية .بدوره حيا عطا ابو ارميله امين سر حركة فتح اقليم جنين التفاف ابناء المحافظة حول سيادة الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية جراء استهداف المشروع الوطني الفلسطيني ودعا الى . افشال صفقة القرن وورشة البحرين المشبوه اللتان تسعى الإدارة الأمريكية الى جعلهما امرا واقعا عبر مؤامراتها المشبوهة .واستصرخ منسق فصائل العمل الوطني في جنين راغب ابو دياك جماهير شعبنا الفلسطيني الى اكبر مشاركة في الفعاليات الجماهيرية الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين الانهزامية .ودعا كل من عبد الله قبها وعبد الكريم طحاينه واحمد عبوشي وغياث عابد ومهند قلالوه وجمال محاميد وفارس انيس وفياض زقزوق الى التوحد خلف العلم الفلسطيني وراية منظمة التحرير الفلسطينيه والتى احوج ما نكون لتمكينها من قيادة تلك المرحلة الصعبة من تاريخ قضيتنا ومشروعنا الوطني .واقر المجتمعون من قادة وممثلي فصائل العمل الوطني في جنين الى انطلاق الفعاليات الشعبية وذلك يوم الاثنين الموافق 24-6-2019م من امام الصيبات قرب الجامع الكبير من خلال وقفة ومهرجان حاشد يشارك به كافة ابناء المحافظة وفعالياتها رفضا لتلك المشاريع المشبوهه .ودعا المجتمعون كافة ابناء المحافظة واطرها ومؤسساتها الرسمية والامنية والاهلية لاكبر مشاركة في الفعاليات المنوى القيام بها والهادفة لمحاربة صفقة القرن وورشة البحرين .واكد المجتمعون وقوفهم الى جانب القيادة لمواجهة صفقة القرن المشبوهه ومؤتمر البحرين.