وزير إسرائيلي: نتوقع البدء بمحادثات مع لبنان حول ترسيم الحدود خلال شهر





أعرب شتاينتز لمحطة (ريشت 13) التلفزيونية الإسرائيلية، عن أمله أن تبدأ المفاوضات في الشهر القادم خلال هذا الصيف، مضيفاً: "قالوا نعم إنهم مستعدون للجلوس وحل النزاع لكن لا تزال هناك البنود (التي يتعين الاتفاق عليها)".



وتابع: أنه بمجرد البدء في المحادثات فإن من المرجح أن يكون بوسع شركات الطاقة العاملة في المياه الإسرائيلية واللبنانية تنفيذ أول عملية مسح للمنطقة البحرية المتنازع عليها.



وأضاف: أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال فترة من ستة إلى تسعة أشهر، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





ولم يعلق لبنان علناً على ما إذا كان سيشارك في محادثات أو على أي إطار زمني محتمل.



ولم تعلن أيضا الولايات المتحدة، التي ترسل مبعوثا كبيرا في جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل، عن موعد أو مكان انعقاد تلك المحادثات لكنها أبدت استعدادها لمساعدة الجانبين على حل النزاع.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز يوم الأربعاء: إن إسرائيل تتوقع البدء في محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية خلال شهر، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.