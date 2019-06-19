إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية





واستقبلت اللجنة 30 طلب ترشح في مكاتبها في محافظات الضفة الغربية، خلال فترة الترشح، والتي استمرت عشرة أيام.



ومن المقرر، أن تعقد لجنة الانتخابات المركزية، اجتماعاً لها في وقت لاحق، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض، تمهيدا لنشرها للجمهور.



وستنشر اللجنة الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين صباح يوم غدٍ الخميس، على موقعها الإلكتروني وفي مكاتبها، وفي مقار الهيئات المحلية، وذلك بغرض إطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالمرشحين؛ لتمكين من يرغب منهم تقديم اعتراضات على القوائم والمرشحين.



يذكر، أن الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين، سينشر يوم الثامن من تموز/ يوليو المقبل، بعد اطّلاع اللجنة والمحاكم المختصة على الاعتراضات والطعون المقدمة من قبل المواطنين -إن وجدت- والبت فيها.

رام الله - دنيا الوطنأنهت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، مرحلة الترشح في 17 هيئة محلية مشمولة بالانتخابات المحلية/ الإعادة 2019.