شؤون فلسطينية

إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية

إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، مرحلة الترشح في 17 هيئة محلية مشمولة بالانتخابات المحلية/ الإعادة 2019.

واستقبلت اللجنة 30 طلب ترشح في مكاتبها في محافظات الضفة الغربية، خلال فترة الترشح، والتي استمرت عشرة أيام.

ومن المقرر، أن تعقد لجنة الانتخابات المركزية، اجتماعاً لها في وقت لاحق، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض، تمهيدا لنشرها للجمهور.

وستنشر اللجنة الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين صباح يوم غدٍ الخميس، على موقعها الإلكتروني وفي مكاتبها، وفي مقار الهيئات المحلية، وذلك بغرض إطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالمرشحين؛ لتمكين من يرغب منهم تقديم اعتراضات على القوائم والمرشحين. 

يذكر، أن الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين، سينشر يوم الثامن من تموز/ يوليو المقبل، بعد اطّلاع اللجنة والمحاكم المختصة على الاعتراضات والطعون المقدمة من قبل المواطنين -إن وجدت- والبت فيها.

أخبار ذات صلة

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة

الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين

فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين

الضمير: المطلوب ضغط دولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

الضمير: المطلوب ضغط دولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

بقيمة 480 مليون يورو.. العمادي وشمالي يناقشان أوجه صرف منحة قطر للفلسطينيين

بقيمة 480 مليون يورو.. العمادي وشمالي يناقشان أوجه صرف منحة قطر للفلسطينيين

براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة

الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين

فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين

الضمير: المطلوب ضغط دولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

الضمير: المطلوب ضغط دولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية

إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية

براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

منوعات

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عربي

وزير إسرائيلي: نتوقع البدء بمحادثات مع لبنان حول ترسيم الحدود خلال شهر

وزير إسرائيلي: نتوقع البدء بمحادثات مع لبنان حول ترسيم الحدود خلال شهر

اتفاق سعودي عراقي على إصدار تأشيرات الحج من بغداد

اتفاق سعودي عراقي على إصدار تأشيرات الحج من بغداد

قائد الجيش الجزائري يحذر من محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج

قائد الجيش الجزائري يحذر من محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج

بري: (صفقة القرن) لا يمكن أن تمر من دون &#34;ريق حلو عربي&#34;

بري: (صفقة القرن) لا يمكن أن تمر من دون "ريق حلو عربي"