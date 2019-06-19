وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى إيران لعقد محادثات حول الأزمة النووية

رام الله - دنيا الوطنفالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء: إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، توجه إلى إيران اليوم لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة المتعلقة بالاتفاق النووي.من جهة أخرى، نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني قوله يوم الأربعاء، إن طهران تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن آلية محتملة للتسوية في حال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وكانت إيران قالت في أيار/مايو إنها ستقلص الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الصين وروسيا وقوى عالمية أخرى في عام 2015، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران العام الماضي.