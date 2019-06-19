دولي

وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى إيران لعقد محادثات حول الأزمة النووية

وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى إيران لعقد محادثات حول الأزمة النووية
وزير الخارجية الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
فالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء: إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، توجه إلى إيران اليوم لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة المتعلقة بالاتفاق النووي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني قوله يوم الأربعاء، إن طهران تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن آلية محتملة للتسوية في حال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكانت إيران قالت في أيار/مايو إنها ستقلص الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الصين وروسيا وقوى عالمية أخرى في عام 2015، وذلك احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران العام الماضي.

أخبار ذات صلة

جراء إنذار من حريق.. تعليق العمل جزئياً بخط لقطارات الأنفاق في لندن

جراء إنذار من حريق.. تعليق العمل جزئياً بخط لقطارات الأنفاق في لندن

مسؤولة أمريكية: شراء تركيا أنظمة &#34;إس 400&#34; الروسية ستكون له &#34;عواقب وخيمة&#34;

مسؤولة أمريكية: شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية ستكون له "عواقب وخيمة"

مسؤول أمريكي: لدى حزب الله وحماس خطط تقشفية بسبب العقوبات ضد إيران

مسؤول أمريكي: لدى حزب الله وحماس خطط تقشفية بسبب العقوبات ضد إيران

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة

إيران ترفض تمديد مهلة الـ 60 يوماً بشأن برنامجها النووي

إيران ترفض تمديد مهلة الـ 60 يوماً بشأن برنامجها النووي

ترامب يُطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية رسمياً

ترامب يُطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية رسمياً

السجن أربع سنوات لمراهق اتهم الأمير هاري بـ &#34;الخيانة&#34;

السجن أربع سنوات لمراهق اتهم الأمير هاري بـ "الخيانة"

جونسون المرشح الأوفر حظاً لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون المرشح الأوفر حظاً لرئاسة وزراء بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتيين من مدينة الخليل

الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة

الرئيس عباس يوعز بمتابعة علاج الطفل عبد الرحمن نوفل من غزة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين

فصائل منظمة التحرير تدعو لاوسع مشاركه لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين

الضمير: المطلوب ضغط دولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

الضمير: المطلوب ضغط دولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية

إغلاق باب الترشح لجولة الإعادة في الانتخابات المحلية

براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

منوعات

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

ريهام عبدالغفور تثير الجدل بصورة حميمية

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

شيماء سيف تصدم الجمهور وتتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

ما حقيقة وفاة شمس البارودي؟

&#34;وعد و3 وصايا&#34;.. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

"وعد و3 وصايا".. تفاصيل اتصال محمد صلاح بشيخ الأزهر

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: &#34;عاش يا وحش&#34;

ياسمين صبري تقف على رأسها.. والمتابعون: "عاش يا وحش"

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

شاهد: مطربة ترتدي روب بعد تمزق ملابسها الضيقة على المسرح

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

هيفاء وهبي تُغادر المستشفى.. وأول رسالة مؤثرة إلى الجمهور

العارضة &#34;العارية&#34; تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

العارضة "العارية" تزور منطقة جريمة السائحتين بالمغرب

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

عربي

لتجنب التوتر في منطقة الخليج.. الكويت والعراق يدعوان للتحلي بالحكمة

لتجنب التوتر في منطقة الخليج.. الكويت والعراق يدعوان للتحلي بالحكمة

وزير إسرائيلي: نتوقع البدء بمحادثات مع لبنان حول ترسيم الحدود خلال شهر

وزير إسرائيلي: نتوقع البدء بمحادثات مع لبنان حول ترسيم الحدود خلال شهر

اتفاق سعودي عراقي على إصدار تأشيرات الحج من بغداد

اتفاق سعودي عراقي على إصدار تأشيرات الحج من بغداد

قائد الجيش الجزائري يحذر من محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج

قائد الجيش الجزائري يحذر من محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج