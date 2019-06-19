دولي

مسؤولة أمريكية: شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية ستكون له "عواقب وخيمة"

مسؤولة أمريكية: شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية ستكون له "عواقب وخيمة"
ترامب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (تاس) الروسية عن مسؤولة رفيعة في الإدارة الأمريكية، قولها، بأن شراء تركيا أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، ستكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقالت المسؤولة: إن "الولايات المتحدة ترغب في تفادي مثل هذه الخطوات، لكن ذلك سيتطلب استعداد تركيا للحوار حول التخلي عن شراء (إس 400)، والولايات المتحدة مستعدة لمناقشة كيفية التخفيف من آثار تخليها عن ذلك".

وأشارت إلى أن واشنطن "تبذل جهودا كثيرة وتحذر تركيا من أن شراءها لـ "إس 400" مرفوض وقد يعقبه تطبيق قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)"، مذكرة بأن الولايات المتحدة قدمت لتركيا في يناير 2019 "مقترحا جيدا" بتوريد أنظمة "باتريوت" الأمريكية كبديل للأنظمة الروسية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

واعتبرت المسؤولة الأمريكية أن أنظمة "إس 400" الروسية تسمح بجمع معلومات استطلاعية، مضيفة أن ذلك "يهدد سلامة طائراتنا وطيارينا".

وأكدت أن مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية ستكون مستحيلة في حال شرائها لـ "إس 400".

واعترفت المسؤولة كذلك بأن الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة ردا على شراء تركيا لـ "إس 400" ستؤثر سلبيا على مصالح الولايات المتحدة أيضا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على عدة شركات في قطاع الصناعات العسكرية التركي ردا على صفقة "إس 400".

وأضافت أن هذه العقوبات قد تفرض في يوليو المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد اتخاذ أي قرار قبل لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في اليابان أواخر الشهر الجاري.

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