بقيمة 480 مليون يورو.. العمادي وشمالي يناقشان أوجه صرف منحة قطر للفلسطينيين

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار العمل من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة، والوضع اللاإنساني.



جاء ذلك، خلال لقاء بينهما اليوم الأربعاء، في مكتب العمادي بغزة، حيث ناقش الطرفان آخر التطورات والمستجدات، فيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، وأوجه صرف منحة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للشعب الفلسطيني بقيمة 480 مليون دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة، وفق ما نقلت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، في صفحتها عبر (تويتر).



وبدوره، أشاد شمالي بالدور القطري المبذول؛ للتخفيف على أهالي قطاع غزة، مثمناً دورها في الحد من معدلات البطالة من خلال مشروع التشغيل المؤقت (النقد مقابل العمل) الذي يُنفذ حالياً لتشغيل أكثر من عشرة آلاف خريج وعاطل عن العمل.





كما أشاد بما تبذله دولة قطر؛ للتخفيف من أزمة الكهرباء في القطاع، عبر ضخ كميات ضخمة من الوقود اللازم؛ لتشغيل محطة التوليد.

رام الله - دنيا الوطن