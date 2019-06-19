براك يُطلع ممثل كندا والسفير الصيني على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور أحمد براك ممثل كندا لدى دولة فلسطين، دوجلاس سكوت براودفوت، والسفير الصيني، لدى دولة فلسطين، قواه وي، على واقع مكافحة الفساد في فلسطين، مستعرضاً آلية عمل هيئة مكافحة الفساد، وأهم الإنجازات التي تمكنت من تحقيقها.جاء ذلك، خلال استقبال المستشار براك، للممثل الكندي والسفير الصيني في لقاءين منفصلين في مكتبه بمقر الهيئة في رام الله، اليوم الأربعاء 19 حزيران/ يونيو 2019.وأوضح المستشار براك، خلال اللقاءين، رؤية هيئة مكافحة الفساد، الهادفة لتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى اختصاصات الهيئة وتطلعاتها المستقبلية.وأكد المستشار براك على أن هيئة مكافحة الفساد، تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.وبحث المستشار براك مع الطرفين، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال مكافحة الفساد، بهدف الوصول لدولة فلسطينية مستقلة، خالية من الفساد، قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة.