برئاسة الرئيس عباس.. مركزية فتح تعقد اجتماعاً لها السبت المقبل



وأكد أن البند الأساسي الذي سيطرح على جدول أعمال اللجنة هو مواجهة التحديات المترتبة على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات عملية لإسناد الاحتلال الفاشي، في محاولة لشطب القضية الفلسطينية.



وأضاف الرجوب: أنه سيتم مناقشة الآليات العملية التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة؛ للتعبير عن رفض شعبنا المطلق لما يسمى بورشة المنامة التي دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، مشدداً على أن هذه الورشة شكل من أشكال حرف البوصلة، وعرض القضية الفلسطينية كقضية إنسانية ومعيشية.



ودعا الرجوب كافة فئات شعبنا؛ لنبذ كل مظاهر التناقض والمشاكل الداخلية، كضرورة لمواجهة كافة التحديات، وتوفير كل عوامل الثبات والتحدي والصمود.

رام الله - دنيا الوطنبرئاسة، الرئيس محمود عباس، تعقد اللجنة المركزية لحركة (فتح) اجتماعاً لها يوم السبت المقبل، في مقر الرئاسة، حسب ما أعلن لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، أمين سر اللجنة، جبريل الرجوب.