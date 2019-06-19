التربية تُصدر توضيحاً بخصوص فرصة التقدم لامتحان التوظيف





وقالت الوزارة: "إن الفئات التي تشملها هذه الفرصة حصرياً هي: من توفي له قريب من الدرجة الأولى يوم انعقاد الامتحان، أو في اليوم الذي سبقه، ومن كان في الأسر وقت انعقاد الامتحان، وفي الحالات التي اقتضت الدخول في المشافي بشكل طارئ، ولا تحتمل التأجيل، على أن تكون المعززات معتمدة، ومصدقة من وزارة الصحة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنوضَّحَت وزارة التربية والتعليم، الإعلان الذي نشرته، بخصوص منح فرصة، للذين تغيبوا عن امتحان التوظيف لأسباب قاهرةفي العام الحالي.