عريقات: الهدف من ورشة البحرين هو استبدال الحقوق الفلسطينية بالحاجات الإنسانية



وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، من لندن: أن غرينبلات وغيره من المسؤولين الأمريكيين، تسلموا ملف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ سنوات، ولكنهم يخططون مع نتنياهو لتنفيذ مشروع مجلس الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري.



من جهة ثانية، طالب عريقات بريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، استجابة للقانون

والشرعية الدوليين، ولمبادرة السيد الرئيس التي طرحها خلال جلسة مجلس الأمن في شباط/ فبراير عام 2018 والقائمة على حل الدولتين.



واعتبر عريقات، تعامل شركات بريطانية مع الاستيطان ضمن القائمة السوداء جريمة حرب، داعياً إلى تنفيذ قراراتهم بمقاطعة منتجات المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات: إن الهدف من ورشة البحرين، هو استبدال الحقوق الفلسطينية بالحاجات الإنسانية من خلال طرح مشاريع الكهرباء والماء والبنية التحتية، فيما تنظر الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية إلى الورشة على أنها فرصة للتعايش مع المستوطنين على اعتبارأنهم اصحاب حق.