الشرطة والأمن الوطني يضبطان أكثر من كغم من المخدرات في نابلس





وقبضت على شخصين كانوا بداخلها وبتفتيش المركبة أصولا ضبطت مواد يشتبه انها مخدرة وهي (عرانيس) المارجوانا بوزن اكثر من كيلوغرام وتم التحرز على المضبوطات واحضار المتهمين إلى مديرية الشرطة وبالبحث معهم وسماع أقوالهما اعترفوا أن المضبوطات تخصهم، وتم تحويل المعتقلين إلى جهات الاختصاص.



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والأمن الوطني اليوم الاربعاء أكثر من كغم من المخدرات وألقت القبض على شخصين مشتبه بهما بتجارتها في نابلس.وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء تتجول على احد المداخل الشرقية للمدينة بوضع يثير الشبه، على الفور باشرت شرطة مكافحة المخدرات باتخاذ الاجراءات وتمكنت من رصد تحركاتها وإيقاف المركبة بإسناد من قوات الأمن الوطني.