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شؤون فلسطينية

الخارجية: حرائق المستوطنين امتداد لحرائق ترامب ونتنياهو السياسية

الخارجية: حرائق المستوطنين امتداد لحرائق ترامب ونتنياهو السياسية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحرائق الضخمة التي اقدمت عليها ميليشيات المستوطنين لأشجار الزيتون الفلسطينية في منطقة جبل سلمان الفارسي، واشجار الزيتون التابعة لبلدات عصيرة القبلية ومأدمه وبورين وعوريف وصولا الى بلدة  حوارة ، وذلك بتشجيع ودعم وحماية قوات الاحتلال. 

هذا واستهجنت الوزارة بشدة منع قوات الاحتلال لطواقم الدفاع المدني الفلسطيني والمواطنين من المشاركة في اخماد الحرائق التي لا تزال تلتهم اشجار الزيتون، في حين تقوم به قوات  الاحتلال باخماد النيران اذا اقتربت من منازل المستوطنين. 

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة النكراء ومجزرة الحرائق ضد الزيتون حلقة من حلقات المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف منطقة جنوب وجنوب غرب نابلس والسيطرة على اراضيها الفلسطينية لاقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة الاستراتيجية والهامة.

وأشارت إلى أن جرائم المستوطنين وحرائقهم واعتداءاتهم المتواصلة هي امتداد لنيران الحرائق السياسية التي اشعلتها الادارة الامريكية واليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة نتنياهو
في المنطقة.

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