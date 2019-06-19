قائد الجيش الجزائري يحذر من محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج
رام الله - دنيا الوطن
حذر قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من أن قوات الأمن ستكون "صارمة" في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.
ونقل وزارة الدفاع الجزائري عن صالح قوله أثناء خطاب بقاعدة عسكرية بولاية "بشار" في جنوب غرب البلاد: "تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".
حذر قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من أن قوات الأمن ستكون "صارمة" في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.
ونقل وزارة الدفاع الجزائري عن صالح قوله أثناء خطاب بقاعدة عسكرية بولاية "بشار" في جنوب غرب البلاد: "تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".
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