قائد الجيش الجزائري يحذر من محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج



ونقل وزارة الدفاع الجزائري عن صالح قوله أثناء خطاب بقاعدة عسكرية بولاية "بشار" في جنوب غرب البلاد: "تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".

















رام الله - دنيا الوطنحذر قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من أن قوات الأمن ستكون "صارمة" في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة.