مسؤول أمريكي: لدى حزب الله وحماس خطط تقشفية بسبب العقوبات ضد إيران

وقال هوك في تصريحات له خلال جلسة استماع أمام "الكونغرس": فرضنا عقوبات قصوى على إيران للحيلولة دون حيازتها السلاح النووي، مشيراً إلى أنها تواصل "دعمها للميليشيات الإرهابية، وتطوير برامج الصواريخ الباليستية"، وفق تعبيره.



وأضاف: أن الاتفاق مع إيران، يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي، ودعم الإرهاب، والاعتقال التعسفي، موضحاً أن (حزب الله) و(حماس) لديهم خطط تقشفية بسبب العقوبات ضد طهران، كما قال.



وقال: إن إيران تحاول زرع جذور عسكرية عميقة لها في سوريا، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي، وفّر لها الموارد المالية اللازمة لأنشطتها الخبيثة، وتدخلاتها في المنطقة، وفق تعبيره.



وتابع المبعوث الأميركي الخاص بإيران: أن طهران تحاول أيضاً في لبنان تقويض الاستقرار عبر (حزب الله)، مؤكداً أن الضغوط الأميركية عليها، يهدف إلى تغيير سلوكها.



رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، اليوم الأربعاء: إن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.