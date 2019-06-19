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شؤون فلسطينية

غنام: بالرغم من الضائقة المالية سيبقى لذوي الإعاقة الاولوية

غنام: بالرغم من الضائقة المالية سيبقى لذوي الإعاقة الاولوية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام اليوم الأربعاء، في مقر المحافظة، كراسٍ كهربائية، وأدوات مساندة وأطراف مساعدة لعدد من ذوي الاعاقة، لاعانتهم على التحرك والتنقل بشكل يلبي احتياجاتهم، كمساهمة مجتمعية  من البنك الاسلامي العربي والشركة الفلسطينية للمحركات، ورجل الأعمال الحاج وجيه الحاج . 

وأكدت غنام أن محافظة رام الله والبيرة تتواصل بشكل دائم مع ذوي الإعاقة والفئات الأقل حظا في المجتمع بهدف الوقوف الى جانبهم وتوفير بعض احتياجاتهم، مشيرة إلى أن ذوي الاعاقة هم على رأس اولوياتنا رغم الوضع الاقتصادي الصعب والضائقة المالية التي يمر بها شعبنا.

وشددت غنام، على دور القطاع الخاص الفلسطيني ومساهماته المجتمعية، داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على ذوي الاعاقة والفئات الأقل حظاً في المجتمع، لرسم البسمة على شفاههم، واعادة الامل الى قلوبهم، شاكرةً جميع الجهات الداعمة على ما قدموه .

ولفتت، إلى أن المحافظة وضمن سلسلة العطاء المتواصل وبتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس الذي يبدي اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وزعت عددا كبيرا من الكراسي الكهربائية  والاطراف الصناعية المساعدة على مستحقيها.

وقالت غنام: إننا نحرص على الوقوف إلى جانب الاشخاص من ذوي الاعاقة، ودعمهم والإسهام بتحسين ظروف حياتهم، تأكيداً على أن الإعاقة التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص لا تحد من قدراتهم على التعلم وان يكونوا اشخاصاً منتجين في المجتمع.

كما سلمت المحافظ غنام منحة مقدمة من رجل الاعمال السيد نصار نصار لاحدى العائلات المحتاجة، كمساعدة لتركيب بلاط لمنزلها.

من جانبهم شكر المستفيدون من الكراسي والادوات المساندة والاطراف المساعدة المحافظ غنام وجميع الداعمين على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذه المساندة ستلعب دورا ايجابيا في حياتهم، وستمكنهم من ممارسة نشاطاتهما اليومية بيسر.



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