صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يطلق المشروع الطارئ لتشغيل العمالة بغزة



ويهدف المشروع الجديد إلى تشغيل العمالة في مشاريع لصيانة مرافق البلديات و صيانة الطرق بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية النابعة من الخطط الاستراتيجية للبلديات.



ويسعى المشروع لتوفير ما يقارب من 5000 فرصة عمل للخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة. علماً أن صندوق البلديات سيبدأ بالعمل مع بلديات القطاع في الفترة القادمة على اختيار المشاريع القابلة للتمويل ووضع آلية لاختيار العمال والخريجين في هذه المشاريع.



وذكر البديري أن حفل إطلاق هذا المشروع في مدينة غزة يأتي بعد توقيع الاتفاقيات المطلوبة بين البنك الدولي والحكومة الفلسطينية الذي تم أول أمس برعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مكتبه في رئاسة الوزراء. وأكد البديري في كلمتة على متانة الشراكة مع البنك الدولي والجهود التي يبذلها في سبيل دعم الهيئات المحلية، مؤكداً على أهمية تفعيل وتطوير التعاون في مجالات وبرامج أخرى جديدة.من جانبة أكد شانكارعلى أهمية إطلاق التمويل الإضافي لتشغيل العمالة في قطاع غزة، وعلى دور صندوق الهيئات المحلية المميز والذي يتمتع بمهنية وشفافية عالية. وأشار إلى أن البنك الدولي سوف يستمر وبالشراكة الدائمة مع الصندوق لدعم قطاع الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وبدورة قدم مدير العمليات في صندوق الهيئات المحلية حازم القواسمي عرضا مفصلاً عن اهداف المشروع والفئات المستفيدة منه وكيفية تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع جميع البلديات في قطاع غزة.