وزير الاقتصاد: ماضون في تنشط بيئة الاستثمار بمنطقة اريحا الصناعية الزراعية



واستمع المشاركون خلال الجولة الميدانية الى إحتياجات ومتطلبات المستثمرين وإمكانيات تطوير استثمارتهم بما يعزز من قاعدة الإنتاجية واستقطاب استثمارات جديدة مؤكدين حرص الحكومة الفلسطينية على ايلاء اهتمام كبير في تطوير وتحفيز الاستثمار في فلسطين وبذل مزيد من الجهود لإعادة تأهيل عمل المناطق الصناعية.



وأشار الوزير العسيلي الى الحصول من خلال الحكومة اليابانية على موافقة إسرائيلية لحفر بئر عميق في محافظة اريحا والأغوار والذي باشر برنامج الامم المتحدة الانمائي بتنفيذه بمنحة من الحكومة اليابانية حيث يقدر انتاجه اليومي بنحو 4 ألاف متر مكعب مياه يوميا لصالح سكان المحافظة والمنطقة الصناعية خصوصا ان المحافظة تعاني من نقص من المياه تتضاعف في فصل الصيف الامر الذي يعالج في حل هذه الاشكالية وتامين المياه للمنشات الصناعية وخاصة تلك الواقعة في المنطقة الصناعية.



وذكر الوزير العسيلي ان القطاع الخاص العربي قرر عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين وتحفيز للاقتصاد الفلسطيني لافتا الى التحضيرات الجارية لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي سيكون تحت مظلة الجامعة العربية.



وأكد محافظ اريحا والأغوار جهاد أبو العسل، والوزير العسيلي، على الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عملية التنمية والتطوير وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وجذب وتشجيع الاستثمار في فلسطين.



بدوره أكد السفير الياباني اوكوبو، الى استمرار الدعم الياباني للعديد من المشاريع القائمة وعن الموافقة دعم على تحفر بئر للمنطقة الصناعية وعن التحضيرات لورشة سياحية، وعن بعض المشاريع التي تعمل اليابان على تمويلها وتقديم الدعم الفني والمالي الممكن.



وأشار المجتمعون الى الفرص الاستثمارية المشجعة على الاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة معدلات البطالة والفقر.



وأكدوا على اهمية الخارطة الاستثمارية للمحافظات والتركيز على التعليم والتدريب المهني وفي هذا السياق اشار الوزير العسيلي الى العمل جاري على انشاء كلية جامعية للتعليم المهني متخصصة تلبي احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الفلسطيني.



وأكد الوزير العسيلي خلال لقائه جميعه النخيل الفلسطينية وشركة نخيل فلسطين وشركة الوادي وشركة الزارعون، العمل على اعفاء التمر الفلسطيني بالتعاون مع شركائنا الدوليين وخاصة الاتراك ورفع حجم الصادرات من هذا المنتج.



وأشار الوزير اثناء بحث سبل تنظيم و تطوير قطاع التمور وتوسيع حجم الإستثمار الى إمكانيات رفع الطاقة الاستثمارية للمنتجات الزراعية و مضاعفة قدرتها التصديرية في الاسواق الدولية وهذا يحظى باهتمام الحكومة الفلسطينية التي تسعى الى تطوير هذا القطاع الواعد.



ويين المجتمعون ان قطاع والتمور شهد في السنوات الخمس الماضية تطورا على صعيد التصدير حيث يتم تصدير ما قيمته حوالي26 مليون دولار وينتج حاليا ما يقارب 8 الاف طن سنويا ومتوقع ان ترتفع الى 20 الف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين على ان تمر المجول مرشح ان يحتل درجات متقدمة على الصعيد العالمي نظرا لجودته العالية وقدرته التنافسية.



و قال المجتمعون هناك شعور لدى المستهلك الأوروبي بأفضلية المنتج الفلسطيني، ونعمل من خلال جمعية التمور على تطوير وتنظيم هذا القطاع خصوصا انه يشغل حاليا ما يقارب 12الاف عامل الامر الذي يتطلب مضاعفة الإهتمام من قبل كافة الجهات.



وأشار المجتمعون الى اهم المشاكل التي تواجه القطاع ذات الصلة في التسويق والترويج وتهريب التمور الإسرائيلية ونقص المياه وغيرها من المشاكل وتم الاتفاق على بلورة الاليات والتدخلات المطلوبة لمعالجة هذه الاشكاليات بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية.

















رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاربعاء، المضي قدماً في تنشيط بيئة الاستثمار في منطقة اريحا الصناعية الزراعية ورفع قدرتها الانتاجية بالتعاون مع المستثمرين والشركاء من كافة الجهات بما يعزز من توسيع القاعدة الاستثمارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات.جاء ذلك خلال تفقده وبمشاركة سفير اليابان لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، واللجنة التوجيهية لمنطقة اريحا الصناعية الزراعية برئاسة محافظ اريحا والأغوار جهاد أبو العسل سير عمل المنشات الصناعية في مدينة اريحا الصناعية الزراعية و الاشكاليات العالقة التي تواجه المستثمرين.