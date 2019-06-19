ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الخليل





وعلى الفور تم إستدعاء جهة الإختصاص في وزارة الصحة للمكان حيث باشرت العمل على فحص وتحري ومعاينة للكمية المذكورة، حيث تبين أنها منتهية الصلاحية ، لذا أقرت جهة الإختصاص إتلاف الكمية حسب الاصول و إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن جهاز الضابطة الجمركية ضبط عصر اليوم الأربعاء 19/6/2019 كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، على أحد الحواجز الإعتيادية بالمدينة .وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت أثناء قيام جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل بأعمال الدورية الإعتيادية على حواجز التفتيش على مداخل المحافظة، حيث ضبطت الكمية المذكورة داخل مركبة نقل.