هنية: "صفقة القرن" لن تستطيع أن تأخذ القدس والأقصى منّا





جاء ذلك في تصريحات له نقلها موقع قناة (الأقصى) التابعة لحركة حماس عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي (تويتر).





وقدّم نهنية التعازي لشعب مصر الشقيق وللأمة العربية والإسلامية بوفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، مشيراً إلى أن فلسطين كانت في عقله وقلبه.





من ناحية أخرى، قال رئيس المكتب السياسي لحماس: إن حركته كبيرة وشأنها أصبح شأناً عاماً، ليس فقط في عملها السياسي أو الجهادي، بل أيضا في عملها الدعوي.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن (صفقة القرن) "لن تستطيع أن تأخذ القدس والأقصى" من الفلسطينيين.