"التعليم العالي" تعلن عن منحة دراسية بجامعة جرش

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منحة دراسية بمجال البكالوريوس في جامعة جرشللعام 2019/2020.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنحة زيارة موقعها الإلكتروني الخاص بها للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.