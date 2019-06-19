"التعليم العالي" تعلن عن منحة دراسية بجامعة جرش
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منحة دراسية بمجال البكالوريوس في جامعة جرش
للعام 2019/2020.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنحة زيارة موقعها الإلكتروني الخاص بها للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منحة دراسية بمجال البكالوريوس في جامعة جرش
للعام 2019/2020.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنحة زيارة موقعها الإلكتروني الخاص بها للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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