زيارة: أريحا من أولويات وزارة الاشغال وسنستمر بالمشاريع وفق الإمكانيات

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والاسكان د.محمد زيارة، اليوم، أن محافظة أريحا والأغوار تقع على سلم أولويات الوزارة، ونوليها أهمية خاصة فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية كونها تعتبر بوابة فلسطين الشرقية، ومقصد الزوار من كافة الدول.جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير اليوم في محافظة أريحا، حيث التقى كل من مدير المعابر والحدود نظمي مهنا، والذي أطلعه على تطور سير العمل في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين وما يلزمها من تأهيل وتعبيد الطريق المؤدي لها.كما والتقى زيارة بمحافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل والذي أطلعه على احتياجات المحافظة فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية، مقدماً شكره وتقديره لطواقم وزارة الأشغال العامة في المحافظة.وفي نفس السياق أيضاً، اجتمع وزير الأشغال برئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو في هيئة ومعهد التدريب العسكري لقوى الأمن والتي تعمل على انشاءها وزارة الاشغال العامة، حيث قاما بجولة تفقدية في المشروع الممول من القنصلية الأمريكية، والاستماع لاحتياجات وملاحظات المقاولين.بدوره زيارة أعطى تعليماته لفرق الوزارة والمختصين بالقيام بكل ما يلزم المحافظة من أعمال تخص قطاع الطرق بعد الأخذ بعين الاعتبار التصاميم والدراسات والإمكانيات المادية المتاحة، خاصة في ظل ما تتعرض له الحكومة الفلسطينية من ضائقة مالية تعيق عمل بعض المشاريع.