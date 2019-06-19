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شؤون فلسطينية

الشرطة تعتقل شخصاً أعطى مادة مخدرة لشاب دون علمه بسلفيت

الشرطة تعتقل شخصاً أعطى مادة مخدرة لشاب دون علمه بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة القبض على شخص قام بإعطاء مادة يشتبه بكونها مخدرة لشاب دون علمه في سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه ورد لفرع مكافحة المخدرات في سلفيت معلومات عن شاب (19 عاما) مصاب بحالة إغماء وإعياء شديد نتيجة تعاطيه مادة يشتبه بكونها مادة مخدرة، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات لمكان الشاب ونقله فورا للخدمات الطبية لتقديم الإسعاف اللازم وبعد أن استقرت حالته الصحية أفاد بان شخص معروف لديه قام بإعطائه سيجارة لتدخينها وبعدها أصيب بحالة من الإغماء والإعياء الشديد وان شاب أخر كان معه قام أيضا بتدخين هذه السجائر .

على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات وقامت بإلقاء القبض على الشخصين الآخرين وبسماع أقوالهما أفاد الشخص الأول بإعطائه هذه المادة المشتبه بكونها مادة القنب المصنع للشابين وان الشاب الأخر يعلم بماهية هذه المادة .

وانه بعد سماع أقوالهما تم تحوليهما لجهات الاختصاص من اجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهما وان الشاب تم إخلاء سبيله بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية .

وناشدت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة المواطنين بعدم تناول أي مادة من أشخاص آخرين قبل التأكد من ماهيتها ودعت الشرطة الأهالي لمراقبة أبنائهم وحمايتهم من أصدقاء السوء ومتابعة كل برامج التوعية التي تقدمها الشرطة خاصة التي تتعلق بآفة المخدرات لتساعدهم في توعية أطفالهم ومراقبتهم بشكل يكفل ابتعادهم وحمايتهم من الآفات التي تضر بهم وبالمجتمع .

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