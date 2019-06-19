اشتية: أمريكا تنتهج سياسة الابتزاز لإجبار الفلسطينيين على قبول (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهج سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين، وتضييق الخناق عليهم، من خلال الحرب السياسية والمالية ضدهم، لإجبارهم على الاستسلام والقبول بـ"صفقة القرن".جاء ذلك خلال لقاء جمع اشتية، اليوم الأربعاء، مع مدير معهد بيكر الأمريكي للسياسة العامة إدوارد جريجيان، ليطلعه على آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.وشدد على أنه من غير المحتمل الاستمرار والقبول بالوضع القائم، ولن يتم القبول إلا بحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، مع ضمان حق اللاجئين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).