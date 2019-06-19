مستوطنون يضرمون النار في أراضي مادما جنوب نابلس











رام الله - دنيا الوطنأضرم مستوطنون النار بعد ظهر اليوم الأربعاء، في أراض جنوب قرية مادما جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس لوكالة (وفا): "إن مستوطنين كانوا قد بدأوا بأعمال تجريف في منطقة عين الشعرة جنوب قرية مادما صباح اليوم، حيث تصدى لهم سكان القرية، وجرت مواجهات في المنطقة بعد تدخل جنود الاحتلال لحماية المستوطنين".وأضاف دغلس ان المستوطنين أضرموا النار في حقول الزيتون انتقاما من أهالي القرية.