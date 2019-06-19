مالية غزة تُحول صرف الرواتب من البريد للبنك الوطني.. وتكشف السبب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في غزة عن تحويل صرف رواتب موظفي غزة من الذين يتقاضون رواتبهم من البريد، إلى فروع البنك الوطني الإسلامي.وقالت الوزارة في تصريح لها: "إن القرار جاء نظرًا لازدحام فروع البريد غدا الخميس، جراء صرف مساعدات المنحة القطرية للأسر الفقيرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وكانت الوزارة قد أعلنت عن صرف دفعة من رواتب الموظفين عن شهر آذار/مارس 2019، غداً الخميس، بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل.وبينت أن الصرف غداً، سيكون لفئة 2000 شيكل فأقل، لافتة إلى أنه تم تحويل راتب شهر 2/2019 على مستحقات الموظفين.بدوره أبدى نقيب الموظفين يعقوب الغندور، أسفه من إعلان المالية عن هذه النسبة من الصرف، خاصة أن استحقاق وموعد صرف الراتب قد مضى، ولم يكن هناك أي تحسن في نسبة الصرف.وأكد الغندور أنه من واجب وزارة المالية زيادة وتحسين النسبة وصرف الراتب كل 30 يوم حسب ما وعدت.