شؤون فلسطينية

غرينبلات يتهم حركة "فتح" بتخريب "صفقة القرن"

غرينبلات يتهم حركة "فتح" بتخريب "صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
اتهم جيسون غرينلات مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الأربعاء، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يرأسها الرئيس محمود عباس، بتخريب فرصة للتعايش، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأميركية الهادفة لتثبيت الاحتلال.

وغرد غرينبلات على (توتير) قائلا: "فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا. لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها فتح. ومن أجل تحقيق السلام يجب تسوية القضايا العديدة. ويجب تشجيع التعايش"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت حركة فتح أكدت مرارا وتكرارا على رفض "صفقة القرن"، التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها على الشعب الفلسطيني من أجل تثبيت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الماضي، قد جدد تأكيد رفض صفقة القرن ورفض المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، والوقوف إلى جانب القيادة في موقفها الرافض للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار "صفقة القرن" الهادفة لتصفية قضيتنا.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن "ثوري حركة فتح كرافعة للنضال كان لزاما عليه أن يتصدر المشهد النضالي في التصدي للمؤامرة الكبرى التي تحاك ضد شعبنا وإسنادا للقيادة في صمودها".

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